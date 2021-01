Roma, mamma e figlio ‘in affari’: arrestati per spaccio di droga (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel corso della tarda mattinata di ieri, nell’ambito di un servizio coordinato volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Romanina, diretti da Moreno Fernandez, hanno arrestato una donna 51enne ed il figlio 21enne. I poliziotti, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno scovato la droga nascosta nel box auto sito in via Opi. Da qui la decisione di estendere la perquisizione al domicilio per la ricerca di altra sostanza stupefacente. L’operazione, durata qualche ora, ha portato al sequestro di 5 dosi di cocaina dal peso complessivo di 49,34 grammi, 21 dosi di hashish dal peso complessivo di 59,68 grammi, marijuana per un peso complessivo di 37,77 grammi e la somma di 1500 euro. Per J.D.T. e F.D., rispettivamente mamma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel corso della tarda mattinata di ieri, nell’ambito di un servizio coordinato volto alla prevenzione e repressione dellodi sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariatonina, diretti da Moreno Fernandez, hanno arrestato una donna 51enne ed il21enne. I poliziotti, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno scovato lanascosta nel box auto sito in via Opi. Da qui la decisione di estendere la perquisizione al domicilio per la ricerca di altra sostanza stupefacente. L’operazione, durata qualche ora, ha portato al sequestro di 5 dosi di cocaina dal peso complessivo di 49,34 grammi, 21 dosi di hashish dal peso complessivo di 59,68 grammi, marijuana per un peso complessivo di 37,77 grammi e la somma di 1500 euro. Per J.D.T. e F.D., rispettivamentee ...

