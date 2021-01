Roma, incubo derby: Mancini squalificato (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Roma dovrà rinunciare a Gianluca Mancini in occasione del prossimo match di Serie A contro lo Spezia: il difensore era diffidato La Roma dovrà rinunciare a Gianluca Mancini in occasione del prossimo match di Serie A contro lo Spezia, in programma sabato 23 gennaio e valevole per la 19a giornata di campionato. Il difensore giallorosso era diffidato e ha rimediato una pesante ammonizione nel derby contro la Lazio, che gli costerà un turno di squalifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladovrà rinunciare a Gianlucain occasione del prossimo match di Serie A contro lo Spezia: il difensore era diffidato Ladovrà rinunciare a Gianlucain occasione del prossimo match di Serie A contro lo Spezia, in programma sabato 23 gennaio e valevole per la 19a giornata di campionato. Il difensore giallorosso era diffidato e ha rimediato una pesante ammonizione nelcontro la Lazio, che gli costerà un turno di squalifica. Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Roma incubo derby: Mancini squalificato - #incubo #derby: #Mancini #squalificato - AleSalvi12 : RT @RaiCultura: Roma come un sogno. O come un incubo. Roma imperiosa, bella, unica. O povera, desolata, sguarnita. Roma location preferita… - TerraDiPalma : RT @RaiCultura: Roma come un sogno. O come un incubo. Roma imperiosa, bella, unica. O povera, desolata, sguarnita. Roma location preferita… - danielabongior3 : - DoraParadies : Turismo a Roma annus horribilis -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incubo Lazio-Roma, incubo giallorosso: “Da Serie D” | Ed è bufera su Orsato CalcioMercato.it Lazio-Roma, incubo giallorosso: “Da Serie D” | Ed è bufera su Orsato

Inizio da incubo per la Roma nel derby contro la Lazio: tifosi infuriati contro un giallorosso e proteste veementi contro Orsato ...

Incidenti, i soliti incubi: "Velocità e disattenzione"

Bilancio del 2020 esposto dal vice della Municipale in un incontro online. Biserni (Asaps): "Più rigidità per chi non si ferma alle strisce pedonali" ...

Inizio da incubo per la Roma nel derby contro la Lazio: tifosi infuriati contro un giallorosso e proteste veementi contro Orsato ...Bilancio del 2020 esposto dal vice della Municipale in un incontro online. Biserni (Asaps): "Più rigidità per chi non si ferma alle strisce pedonali" ...