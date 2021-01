Roma | bar gestiti dai clan di Cosa Nostra | 11 misure cautelari “Soldi riciclati nei locali di Testaccio e Trastevere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Bar e pasticcerie nel cuore del centro storico digestite damafiosi palermitani. L’operazione dei carabinieri del Ros, coordinata dalla Dda di, ha portato all’emissione di una ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone. Dalle indagini è emerso che, negli anni, ha riciclato nella ristorazione ingenti somme di denaro per aprirenella zona di. Le accuse, formulate dal procuratore aggiunto Ilara Calò, sono di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, reati commessi per agevolare l’associazione mafiosa. L’operazione di oggi è stata avviata nel novembre 2018 a seguito della confisca di beni del Tribunale di Palermo per 15 milioni di euro ed eseguita a carico ...