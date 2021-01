Roma | bar del centro storico gestiti dalla mafia | 11 arresti

fattoquotidiano : Roma, bar gestiti dai clan di Cosa Nostra: 11 misure cautelari. “Soldi riciclati nei locali di Testaccio e Trasteve… - marcoleofrigio : RT @AntonioTalia: Bar gestiti da #CosaNostra a Roma nelle zone di #Testaccio e #Trastevere: 11 arresti - mattinodinapoli : Roma, bar e pasticcerie del Centro gestiti da clan mafiosi di “Cosa Nostra”: 11 arresti - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, assembramenti davanti a un wine bar a piazza Bologna: 8 persone sanzionate. Locale chiuso per 4 giorni https://t… - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: Roma, bar gestiti dai clan di Cosa Nostra: 11 misure cautelari. “Soldi riciclati nei locali di Testaccio e Trastevere”… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma bar

Il Messaggero

Gli affari del boss palermitano amico di Riina jr, il ruolo dei fratelli Salvatore e Benedetto Rubino. Riciclate ingenti somme di denaro per aprire locali nella zona di Testaccio e Trastevere ...Le accuse, formulate dal procuratore aggiunto Ilaria Calò, sono di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, reati commessi per agevolare l'associazione mafiosa "Co ...