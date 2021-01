Roberto Giacobbo, la sua traumatica esperienza col Covid: “Sono stato a un passo dalla fine” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roberto Giacobbo, anche lui in ospedale per Covid, ha ammesso di essere stato a un passo dalla fine: il suo racconto mette i brividi Roberto Giacobbo racconta la sua traumatica esperienzaRoberto Giacobbo partirà con il programma Freedom Oltre il confine in onda sulle reti Mediaset, su Italia Uno, per l’esattezza. Tutti si aspettano grandi cose dalla conduzione di questo programma. Giacobbo è un autore televisivo e adesso anche conduttore con tantissima esperienza alle spalle. Carismatico ed entusiasta in ambito lavorativo, ha un pubblico che lo segue con affetto. Inoltre, non poco tempo fa, un episodio ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 15 gennaio 2021), anche lui in ospedale per, ha ammesso di esserea un: il suo racconto mette i brividiracconta la suapartirà con il programma Freedom Oltre il conin onda sulle reti Mediaset, su Italia Uno, per l’esattezza. Tutti si aspettano grandi coseconduzione di questo programma.è un autore televisivo e adesso anche conduttore con tantissimaalle spalle. Carismatico ed entusiasta in ambito lavorativo, ha un pubblico che lo segue con affetto. Inoltre, non poco tempo fa, un episodio ...

