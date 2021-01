Ritorno in classe e concorsi, cosa cambia con il nuovo Dpcm (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Le prove concorsuali torneranno ad essere calendarizzate e gli studenti delle superiori potranno gradualmente rientrare in classe. Sono queste le misure principali per il mondo della scuola contenute nell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi per contenere la diffusione del Covid-19. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Le prove concorsuali torneranno ad essere calendarizzate e gli studenti delle superiori potranno gradualmente rientrare in classe. Sono queste le misure principali per il mondo della scuola contenute nell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi per contenere la diffusione del Covid-19.

Cuneo – In vista del rientro in classe degli studenti delle superiori previsto per lunedì 18 gennaio, al 50%, nel capoluogo sono in corso i lavori di sgombero neve nei pressi degli edifici scolastici ...

Ritorno in classe e concorsi: ecco cosa cambia con nuovo il dpcm

Le prove concorsuali torneranno ad essere calendarizzate e gli studenti delle superiori potranno gradualmente rientrare in classe. Sono queste le misure principali per il mondo della scuola contenute ...

Cuneo – In vista del rientro in classe degli studenti delle superiori previsto per lunedì 18 gennaio, al 50%, nel capoluogo sono in corso i lavori di sgombero neve nei pressi degli edifici scolastici ...