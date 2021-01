Ritorno a scuola in Liguria, ancora rinvio di una settimana (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Regione Liguria posticipa di un'altra settimana il Ritorno a scuola degli studenti delle superiori: non più il 18 gennaio, ma il 25 si andrà in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Regioneposticipa di un'altraildegli studenti delle superiori: non più il 18 gennaio, ma il 25 si andrà in presenza. L'articolo .

