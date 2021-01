Ritorno a scuola, anche in Friuli Venezia Giulia Tar sospende ordinanza regionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Tar del Friuli Venezia Giulia boccia la chiusura delle scuole superiori, disposta con ordinanza del Presidente Massimiliano Fedriga fino al 31 gennaio. La decisione è stata diffusa oggi dal Tribunale amministrativo, che ha accolto il ricorso di un gruppo di genitori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Tar delboccia la chiusura delle scuole superiori, disposta condel Presidente Massimiliano Fedriga fino al 31 gennaio. La decisione è stata diffusa oggi dal Tribunale amministrativo, che ha accolto il ricorso di un gruppo di genitori. L'articolo .

