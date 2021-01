Ritorna Capitan America? Possibile, insieme al quinto capitolo degli Avengers - (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roberta Damiata Il web è in tumulto in questi giorni per le notizie che arrivano dall'America su un Possibile ritorno di Capitan America e degli Avengers. A scendere in campo per commentare su Twitter anche Chris Evans, l'attore che interpreta il supereroe a stelle e strisce della Marvel È notte fonda quando sui social sonnecchianti esplode una bomba che manda subito l’hashtag #CapitanAmerica in tendenza. L’euforia raggiunge i livelli di guardia con centinaia di migliaia di tweet di fan euforici alla notizia che potrebbe, e qui il condizionale è d’obbligo, esserci l’ennesimo capitolo del supereroe Marvel Capitan America. Questa news, che merita di essere sicuramente approfondita ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roberta Damiata Il web è in tumulto in questi giorni per le notizie che arrivano dall'su unritorno di. A scendere in campo per commentare su Twitter anche Chris Evans, l'attore che interpreta il supereroe a stelle e strisce della Marvel È notte fonda quando sui social sonnecchianti esplode una bomba che manda subito l’hashtag #in tendenza. L’euforia raggiunge i livelli di guardia con centinaia di migliaia di tweet di fan euforici alla notizia che potrebbe, e qui il condizionale è d’obbligo, esserci l’ennesimodel supereroe Marvel. Questa news, che merita di essere sicuramente approfondita ...

