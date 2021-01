Ritardi consegne vaccino Pfizer | von der Leyen | “Dosi garantite del primo trimestre arriveranno”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Ho ricevuto, come molti di voi, la notizia che oggiha annunciato. Ho chiamato subito il Ceo die lui mi ha spiegato che c’è un ritardo nella produzione nelle prossime settimane, ma lui mi ha rassicurato che tutte ledelsaranno consegnate. È personalmente coinvolto nella riduzione del ritardo, per assicurarsi che arrivino il prima possibile, cosa molto importante da trasmettere: abbiamo urgentemente bisogno del garantitoentro il”. Lo ha riferito la presidente della Commissione europea Ursula von der. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Covid, allarme vaccino in Italia. «C'è chi si prepara già alla seconda dose, ma ora l'Italia teme per il prosieguo della campagna di vaccinazione dopo l'annuncio ...Allarme sulle nuove dosi attese di vaccino Pfizer in Italia e nel resto d’Europa. La conferma del commissario Domenico Arcuri: “Alle 15,38 di oggi la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire ...