Ristoranti, in tanti scelgono l'apertura simbolica: "Perché a pranzo sì e a cena no?" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Firenze si riaccende per due ore, dalle 20 in punto, per permettere a tutti di rientrare a casa senza violare nessun tipo di regola. Per una sera, la città si è dimenticata l'incubo del coronavirus.

Tavoli apparecchiati e luci accese dopo le 18: bar e locali in ginocchio sfidano le regole. Ma caffè storici e Fipe prendono le distanze. «Non porta a nulla» ...

Gli imprenditori di TNI–Ristoratori Toscana, hanno simulato un’apertura serale col proprio personale rispettando il distanziamento e senza somministrazione. Vissani: "Ci stanno uccidendo" ...

