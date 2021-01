Rischio ritardo vaccini piega le Borse. Settimana no per Milano (-1,8%) con crisi Governo (Di venerdì 15 gennaio 2021) I mercati europei hanno finito in discesa sia la seduta di venerdì sia l'ottava. A Milano finisce l'era Fca, lunedì il debutto di Stellantis. Petrolio in forte calo, spread chiude in ribasso a 114 punti e non risente delle tensioni politiche Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 gennaio 2021) I mercati europei hanno finito in discesa sia la seduta di venerdì sia l'ottava. Afinisce l'era Fca, lunedì il debutto di Stellantis. Petrolio in forte calo, spread chiude in ribasso a 114 punti e non risente delle tensioni politiche

EducazioneFCIM : RT @ZaLatan23: @cippiriddu Cmq attestiamoci hai fatti : la Juventus ha fatto i tamponi in ritardo : si Ha messo ha rischio l'incolumità di… - SalvatoreSamp : RT @sole24ore: Rischio ritardo vaccini piega le Borse. Settimana no per Milano (-1,8%) con crisi Governo - FEDERVIG466441 : @SilviaAbruzzo 1) C'è ritardo nelle forniture dei vaccini certificati 2) Hanno priorità le categorie più a rischio… - sole24ore : Rischio ritardo vaccini piega le Borse. Settimana no per Milano (-1,8%) con crisi Governo - pino_nostro : RT @ZaLatan23: @cippiriddu Cmq attestiamoci hai fatti : la Juventus ha fatto i tamponi in ritardo : si Ha messo ha rischio l'incolumità di… -