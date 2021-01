Rischio Papeete renziano | Faraone riapre | ' Se Conte scioglie alcuni nodi Italia Viva c' è'

Rischio Papeete renziano, Faraone (ri)apre: 'Se Conte scioglie alcuni nodi Italia Viva c'è' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Rischio di Papeete renziano è forte e ora i toni di Italia Viva sembrano più morbidi. 'Noi abbiamo chiesto al presidente del consiglio finalmente di occuparsi di sciogliere alcuni nodi che sono ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ildiè forte e ora i toni disembrano più morbidi. 'Noi abbiamo chiesto al presidente del consiglio finalmente di occuparsi direche sono ...

Il capogruppo di Iv al Senato: "Il Paese ha bisogno di un governo solido, per questo percorso noi ci saremo fino all'ultimo momento".

Senato, Renzi scrive a Casellati: “Nell’indagine su Open c’è il rischio d’intercettazioni illegittime”

“Ma quale mossa del cavallo? Renzi ha solo paura di fare la fine di B.”. In queste ore concitate in cui tutti si interrogano sul perché il leader di Italia Viva abbia voluto innescare lo showdown del ...

