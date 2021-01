Rischio idrogeologico, dal Ministero 14,8 mln alla Campania per mettere in sicurezza il territorio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cinque gli interventi in Campania, per un totale di 14,85 milioni di euro: sono i fondi che il Ministero dell’Ambiente, guidato da Sergio Costa, ha destinato alla Campania per 5 interventi che rientrano nel ‘Piano nazionale per la mitigazione del Rischio idrogeologico 2020’ (Piano stralcio, decreto legge 76/2020).I progetti sono immediatamente esecutivi e cantierabili per la messa in sicurezza del territorio dai rischi sempre maggiori derivanti da eventi climatici estremi su aree del Paese particolarmente vulnerabili.”I lavori non si fermano e non possono fermarsi – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – Stiamo aprendo i cantieri per la tutela del territorio, i più importanti, per proteggere il nostro Paese fragile e affinché ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cinque gli interventi in, per un totale di 14,85 milioni di euro: sono i fondi che ildell’Ambiente, guidato da Sergio Costa, ha destinatoper 5 interventi che rientrano nel ‘Piano nazionale per la mitigazione del2020’ (Piano stralcio, decreto legge 76/2020).I progetti sono immediatamente esecutivi e cantierabili per la messa indeldai rischi sempre maggiori derivanti da eventi climatici estremi su aree del Paese particolarmente vulnerabili.”I lavori non si fermano e non possono fermarsi – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – Stiamo aprendo i cantieri per la tutela del, i più importanti, per proteggere il nostro Paese fragile e affinché ...

