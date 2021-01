Rimorchio si sgancia dal tir e travolge due auto: uomo gravissimo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Soccorso un uomo intrappolato in auto, è gravissimo. Nell’Agrigentino un Rimorchio si sgancia da un tir e investe due auto Questa mattina a Cammarata (Agrigento), all’altezza del bivio Tumarrano, un… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Soccorso unintrappolato in, è. Nell’Agrigentino unsida un tir e investe dueQuesta mattina a Cammarata (Agrigento), all’altezza del bivio Tumarrano, un… L'articolo proviene da MeteoWeek.

magazeit : SAN GIOVANNI GEMINI - E’ di due feriti l’esito dell’incidente stradale avvenuto stamani sulla strada provinciale SP… - rep_palermo : Agrigento, rimorchio si sgancia da tir: tre in ospedale [di Alan David Scifo] [aggiornamento delle 10:19] - AnsaSicilia : Rimorchio si sgancia da tir e investe auto,uomo intrappolato. Si lavora per estrarlo da lamiere, sarebbe grave |… - ag_notizie : Rimorchio si sgancia da tir e travolge auto: due feriti, uno in gravi condizioni - ScrivoLibero : #Rimorchio si sgancia da #TIR: incidente sulla #Agrigento #Palermo, ci sono due #feriti - -