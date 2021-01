Riflettori puntati sul centro. Grandi manovre nell’Udc sotto lo scudo del Ppe. Per salvare Conte (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nei giochi di palazzo e i Grandi traffici di queste ore i Riflettori sono puntati anche sull’Udc. La soglia di salvezza per il premier – secondo alcuni – sarebbe già stata raggiunta. Ma la fibrillazione è alta. C’è anche chi sostiene che lunedì e martedì il voto non sia scontato. Conte potrebbe limitarsi a fare delle comunicazioni in Aula a Montecitorio. Per salire subito al Colle e rassegnare le dimissioni. Con una squadra già definita. Senza andare martedì al Senato. Fibrillazione sui numeri. Occhi puntati sull’Udc I numeri sono tutto. E all’appello c’è anche un neo-gruppo centrista ispirato al Ppe. O meglio, che abbia il via libera del Partito popolare europeo. Quindi l’Udc, che al Senato è alleato con Forza Italia. Attualmente sono un gruppo unico. Ma l’Udc, racconta all’Adnkronos chi lavora in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nei giochi di palazzo e itraffici di queste ore isonoanche sull’Udc. La soglia di salvezza per il premier – secondo alcuni – sarebbe già stata raggiunta. Ma la fibrillazione è alta. C’è anche chi sostiene che lunedì e martedì il voto non sia scontato.potrebbe limitarsi a fare delle comunicazioni in Aula a Montecitorio. Per salire subito al Colle e rassegnare le dimissioni. Con una squadra già definita. Senza andare martedì al Senato. Fibrillazione sui numeri. Occhisull’Udc I numeri sono tutto. E all’appello c’è anche un neo-gruppo centrista ispirato al Ppe. O meglio, che abbia il via libera del Partito popolare europeo. Quindi l’Udc, che al Senato è alleato con Forza Italia. Attualmente sono un gruppo unico. Ma l’Udc, racconta all’Adnkronos chi lavora in ...

Domenica sera a San Siro andrà in scena il derby d’Italia tra Inter e Juve. Lukaku e Lautaro sfidano Ronaldo e Morata ...

ATP Rotterdam senza pubblico: i biglietti venduti per il 2021 saranno validi nell’edizione 2022

La situazione epidemica non permetterà ai tifosi di stare sugli spalti per la 48° edizione del torneo olandese. Wawrinka, Medvedev e Sinner dovrebbero partecipare ...

