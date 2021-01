Rientro a scuola, 18 gennaio per il nuovo Dpcm ma decisioni sparse per regione. Le ultime novità (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo la bozza del nuovo Dpcm, in vigore da domani 16 gennaio, la riapertura delle scuole superiori avverrà lunedì 18 gennaio. Le regioni hanno però deciso in ordine sparso con proprie ordinanze le date. Le ultime novità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo la bozza del, in vigore da domani 16, la riapertura delle scuole superiori avverrà lunedì 18. Le regioni hanno però deciso in ordine sparso con proprie ordinanze le date. Le. L'articolo .

