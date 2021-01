Ricetta Torta al nesquik: ecco l’insolito dolce che conquista grandi e piccini (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ricetta Torta al nesquik – I dolci, quanto sono buoni i dolci! Oggi vi consiglio di provare questa insolita Torta al nesquik, questo dolce si prepara molto velocemente ed ha un gusto buonissimo. Se siete amanti del nesquik questa è la Torta giusta per voi ed anche se avete in dispensa del nesquik da consumare questo è modo ottimo per riciclarlo ed evitare sprechi. Ricetta Torta al nesquik – INGREDIENTI 3 uova 90 g di zucchero 280 g di farina 100 ml di olio di semi di arachidi 150 ml di latte 125 g di nesquik una bustina di lievito per dolci un pizzico di sale Ricetta Torta al nesquik – PRERARAZIONE Montate le uova ... Leggi su giornal (Di venerdì 15 gennaio 2021)al– I dolci, quanto sono buoni i dolci! Oggi vi consiglio di provare questa insolitaal, questosi prepara molto velocemente ed ha un gusto buonissimo. Se siete amanti delquesta è lagiusta per voi ed anche se avete in dispensa delda consumare questo è modo ottimo per riciclarlo ed evitare sprechi.al– INGREDIENTI 3 uova 90 g di zucchero 280 g di farina 100 ml di olio di semi di arachidi 150 ml di latte 125 g diuna bustina di lievito per dolci un pizzico di saleal– PRERARAZIONE Montate le uova ...

