Ricardo Merlo: "Siamo Maie-Italia 23, il gruppo di Conte al Senato" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ore convulse a Palazzo Madama. Senza Italia Viva all’appello mancherebbero 11 Senatori: si paleseranno al momento della verità? L’appello da più parti è anche al premier affinché mostri apertamente di essere in campo, prospetti una sua lista alle prossime elezioni. E molte manovre si concentrano attorno al Maie (Movimento Associativo Italiani all’Estero), che già vota con la maggioranza, e che in queste ore si sta attrezzando per diventare ufficialmente “il gruppo che fa riferimento a Giuseppe Conte a Palazzo Madama”. Lo conferma Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri: “Stiamo cambiando nome al gruppo, ci chiameremo Maie-Italia 23 fondendoci con l’associazione di Raffaele ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ore convulse a Palazzo Madama. SenzaViva all’appello mancherebbero 11ri: si paleseranno al momento della verità? L’appello da più parti è anche al premier affinché mostri apertamente di essere in campo, prospetti una sua lista alle prossime elezioni. E molte manovre si concentrano attorno al(Movimento Associativoni all’Estero), che già vota con la maggioranza, e che in queste ore si sta attrezzando per diventare ufficialmente “ilche fa riferimento a Giuseppea Palazzo Madama”. Lo conferma, sottosegretario agli Esteri: “Stiamo cambiando nome al, ci chiameremo23 fondendoci con l’associazione di Raffaele ...

rtl1025 : ??É nato oggi al Senato il gruppo #MAIEItalia23, 'per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento… - lisandeeer : RT @HuffPostItalia: Ricardo Merlo: 'Siamo Maie-Italia 23, il gruppo di Conte al Senato' - HuffPostItalia : Ricardo Merlo: 'Siamo Maie-Italia 23, il gruppo di Conte al Senato' - NFresu : RT @rtl1025: ??É nato oggi al Senato il gruppo #MAIEItalia23, 'per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe #… - sabrina81167475 : RT @rtl1025: ??É nato oggi al Senato il gruppo #MAIEItalia23, 'per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe #… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricardo Merlo Ricardo Merlo: "Siamo Maie-Italia 23, il gruppo di Conte al Senato" L'HuffPost Maie-Italia 23: il gruppo al Senato che fa riferimento a Conte (e cerca costruttori)

Si chiama MAIE-Italia23: il nuovo gruppo parlamentare nato oggi al Senato ha come obiettivo quello di "costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte" ...

Ricardo Merlo: "Siamo Maie-Italia 23, il gruppo di Conte al Senato"

Ore convulse a Palazzo Madama. Senza Italia Viva all’appello mancherebbero 11 senatori: si paleseranno al momento della verità? L’appello da più parti è anche al premier affinché mostri apertamente di ...

Si chiama MAIE-Italia23: il nuovo gruppo parlamentare nato oggi al Senato ha come obiettivo quello di "costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte" ...Ore convulse a Palazzo Madama. Senza Italia Viva all’appello mancherebbero 11 senatori: si paleseranno al momento della verità? L’appello da più parti è anche al premier affinché mostri apertamente di ...