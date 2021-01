“Riapertura scuole nel Lazio posticipata”: attenzione alla fake news (Di venerdì 15 gennaio 2021) Smentita dalla Regione Lazio l’ipotesi, circolata in queste ore, circa un presunto rinvio delle lezioni in presenza per le scuole secondarie. Leggi anche: Lazio zona arancione, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti «In queste ore sta circolando un finto comunicato della Regione Lazio in merito ad un ipotetico posticipo dell’apertura in presenza degli Istituti secondari della Regione», si legge in una nota. Leggi anche: Lazio zona arancione, l’Rt supera l’1: ecco l’indice di trasmissione e la situazione in Italia «Si tratta di una fake news, per la quale verranno informate le autorità competenti. La Regione Lazio, come più volte ribadito in questi giorni, da lunedì 18 gennaio sull’apertura delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Smentita dRegionel’ipotesi, circolata in queste ore, circa un presunto rinvio delle lezioni in presenza per lesecondarie. Leggi anche:zona arancione, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti «In queste ore sta circolando un finto comunicato della Regionein merito ad un ipotetico posticipo dell’apertura in presenza degli Istituti secondari della Regione», si legge in una nota. Leggi anche:zona arancione, l’Rt supera l’1: ecco l’indice di trasmissione e la situazione in Italia «Si tratta di una, per la quale verranno informate le autorità competenti. La Regione, come più volte ribadito in questi giorni, da lunedì 18 gennaio sull’apertura delle ...

