Riapertura scuole, le Regioni prolungano la DaD e il Tar sospende le ordinanze: al via un circolo vizioso? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è scatenato un vero e proprio braccio di ferro fra Regioni e Tribunali amministrativi: laddove i Governatori hanno deciso di adottare misure per prolungare la didattica a distanza alle scuole superiori, in alcuni casi, in seguito ai ricorsi presentati da comitati o associazioni, il Tar ha poi deciso di sospendere puntualmente il provvedimento regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 gennaio 2021) Negli ultimi giorni si è scatenato un vero e proprio braccio di ferro frae Tribunali amministrativi: laddove i Governatori hanno deciso di adottare misure per prolungare la didattica a distanza allesuperiori, in alcuni casi, in seguito ai ricorsi presentati da comitati o associazioni, il Tar ha poi deciso dire puntualmente il provvedimento regionale. L'articolo .

