Riapertura scuole in Sicilia, il Pd attacca: "Screening per docenti e alunni arriva troppo tardi"

Il capogruppo PD all'Ars Giuseppe Lupo ed il parlamentare regionale della Sicilia Nello Dipasquale componente della commissione Cultura e Formazione, hanno fatto notare come lo Screening per docenti e studenti sia stato richiesto con troppo ritardo.

AnnalisaChirico : Il governo aveva assicurato la riapertura scuole il 7 gennaio, poi l'11, adesso si scopre che mezza Italia rinvia p…

Agenzia_Ansa : Studenti in piazza da Nord a Sud per la riapertura delle #scuole. Riprese oggi le mobilitazioni in diverse città it…

carlaruocco1 : Prof. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani: 'Tenere aperte le scuole dovrebbe stare molto più…

casertafocus : PARLA DE LUCA – No alla riapertura di tutte le scuole, prima lo screening di massa. Puntiamo ad essere la prima reg…