Ria Antoniou | fan in delirio per la statuaria greca

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Incarna il sogno proibito, la donna formosa e spumeggiante. La biondissima Ria è una vecchia conoscenza del piccolo schermo italiano. Trentenne (è nata il 14 luglio 1988) e nativa di Atene, la capitale della Grecia, la Ant?niou ha iniziato la carriera partecipando appena 19enne a Top Model of the World – classificandosi al terzo posto. Nel 2008, l’anno seguente, è stata poi la volta di Miss Grecia e Miss Terra e la bionda Ria ha raggiunto curiosamente il secondo posto in entrambi i concorsi. Colleziona servizi fotografici e copertine per Playboy, Esquire e Nitro così come un ennesimo secondo posto nella classifica Sexiest Woman Alive promossa da GlobalBeauties.com.Nel 2012, la modella ellenica sbarca nella tv italiana per partecipare a Ballando con le stelle, il varietà danzante di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ha danzato in coppia con il sempre acclamatissimo Raimondo Todaro ...