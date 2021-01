Rezza | ““Ci auguriamo che presto possano essere approvati anche altri vaccini ”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Se da un lato, come ha rivelato lo specifico monitoraggio Iss-ministero della Salute, l’Rt è ancora eccessivamente alto (rischiando di portarci ad una ‘situazione incontrollabile’), dall’altra è stato dimostrato come e quanto, le dure restrizioni natalizie, abbiano ‘rallentato’ l’menti rapida evoluzione dei contagi. Come ha spiegato oggi infatti in conferenza stampa il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, “Ad oggi possiamo fare un consuntivo dell’effetto feste natalizie sull’andamento dell’epidemia di Covid-19, e abbiamo visto la tendenza a un incremento contenuto dell’incidenza e dell’Rt. Vuol dire che in qualche misura si è riusciti a frenare la corsa del virus, che però avrebbe ripreso a correre in maniera abbastanza decisa se non ci fossero stati dei provvedimenti importanti che hanno determinato ...