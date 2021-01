Restrizioni fino al 5 marzo ma salpano le crociere (Di sabato 16 gennaio 2021) Firmato ieri dal premier Giuseppe Conte il dpcm con le misure anti Covid in vigore fino al 5 marzo. Nelle regioni in area gialla le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) saranno aperte fino alle 18, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi; le consegne a casa sono consentite fino alle 22. Vietata la vendita d’asporto dopo le 18 per i bar e gli esercizi senza cucina, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 gennaio 2021) Firmato ieri dal premier Giuseppe Conte il dpcm con le misure anti Covid in vigoreal 5. Nelle regioni in area gialla le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) saranno apertealle 18, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi; le consegne a casa sono consentitealle 22. Vietata la vendita d’asporto dopo le 18 per i bar e gli esercizi senza cucina, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

LanzettaVince95 : Noi ridiamo e scherziamo... Il nuovo decreto dice che fino a Marzo ci saranno restrizioni...forse, si andrà oltre..… - infoitinterno : Firmato il nuovo Dpcm, restrizioni fino al 5 marzo: il testo del decreto - Mslauria77 : RT @AzzurraBarbuto: Il governo perde pezzi, entra ufficialmente in una fase di crisi e Conte cosa fa? Quello che ha sempre fatto: vara un n… - marialauraloi : RT @francesco088661: Dal 14/1 #Librandi, IV, É D'ACCORDO CON I COMMERCIANTI che protestano. Dice che non ha mai visto tanti piccoli IMPREND… - corra_franco : RT @francesco088661: Dal 14/1 #Librandi, IV, É D'ACCORDO CON I COMMERCIANTI che protestano. Dice che non ha mai visto tanti piccoli IMPREND… -