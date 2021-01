Resident Evil Village ed il reveal della vampira che ha rapito il cuore dei fan

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella giornata di ieri Capcom ha annunciato nuovi dettagli in arrivo sia per quanto riguardache per il franchise in generale. Sappiamo che attualmente sono in corso le iscrizioni per una closed beta dedicata ad un titolo multiplayer non ancora annunciato, ma ciò che in queste ore viene sottolineato nei social ha a che fare con un personaggio mostrato per pochissimi secondi in un breve video. Il video in questione è stato pubblicato da Capcom e mostra piccolissime parti del trailer che verrà condiviso durante ilShowcase. I giocatori hanno scoperto un nuovo personaggio, una, che a quanto pare ha giàildi molti. Non sappiamo molto su questo personaggio e nel video viene mostrata in pochissimi ...