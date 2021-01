Repubblica | Osimhen debolmente positivo | domani nuovo tampone Ha ancora dolore alla mano

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Al pranzo di ieri ad Ercolano l’unico assente è stato Victoralle prese con il Covid. Daleffettuato ieri, scriveNapoli, il nigeriano “è risultato“molto lievemente”. Proprio per questo giàmattina è previsto per l’attaccante un altro test di controllo, con la speranza che possa dare finalmente esito negativo”. Intanto Victor, che è asintomatico, continua ad allenarsi in casa, grazie al tapis roulant. “senza sentire piùspe al braccio infortunati. Solo lagli dàun po’ fastidio e lo staff medico non vede l’ora di poterlo visitare da vicino a Castel Volturno, si spera a questo punto già domenica. Il ...