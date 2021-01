Renzi si gioca tutto, in Senato partita aperta. Obiettivo non perdere pezzi di Italia Viva (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'ex premier si prepara alla sfida in Aula: "Quello di Conte è un azzardo, gli mancano i numeri. Se non ci vogliono, non voteremo la fiducia" Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'ex premier si prepara alla sfida in Aula: "Quello di Conte è un azzardo, gli mancano i numeri. Se non ci vogliono, non voteremo la fiducia"

DaniloToninelli : Mentre Renzi gioca a distruggere noi andiamo #AvantiConConte per non permettere agli sciacalli di avventarsi sulla… - Mov5Stelle : RENZI, COSA NE PENSA IL MONDO? Francia???? Matteo Renzi accelera la caduta del governo italiano Regno Unito???? L'Ital… - pelopippo : Ma come si fa a non capire che questo gioca sporchissimo per restare a galla grazie agli ebeti che adesso lo ameran… - Unonessunocent1 : RT @soniabetz1: #Conte lavora ore e ore a testa bassa da mesi per supportare una crisi mai vista da decenni, Renzi gioca solo a chi ce l'h… - AlanPoll : RT @DaniloToninelli: Mentre Renzi gioca a distruggere noi andiamo #AvantiConConte per non permettere agli sciacalli di avventarsi sulla cas… -