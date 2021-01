Renzi, ovvero la fenomenologia del demolition man (Di sabato 16 gennaio 2021) Incomprensibile. È la parola più usata a proposito della crisi aperta alle 17,30 del 13 gennaio da Matteo Renzi. Incomprensibile per gli osservatori internazionali (Die Zeit parla di “atto disperato” per “riguadagnare finalmente visibilità e peso politico”, il Guardian di caos scatenato “nel momento peggiore possibile per l’Italia”). Incomprensibile per i commentatori (pressoché tutti) italiani. Incomprensibile per gli elettori di ogni ordine grado e colore, compresi quelli Renziani (si pensi allo sconcerto degli amici sindaci, dai fedelissimi Nardella e Gori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 gennaio 2021) Incomprensibile. È la parola più usata a proposito della crisi aperta alle 17,30 del 13 gennaio da Matteo. Incomprensibile per gli osservatori internazionali (Die Zeit parla di “atto disperato” per “riguadagnare finalmente visibilità e peso politico”, il Guardian di caos scatenato “nel momento peggiore possibile per l’Italia”). Incomprensibile per i commentatori (pressoché tutti) italiani. Incomprensibile per gli elettori di ogni ordine grado e colore, compresi quelliani (si pensi allo sconcerto degli amici sindaci, dai fedelissimi Nardella e Gori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

In Senato la maggioranza assoluta è fissata a quota 161. A Conte servono almeno 11 voti per rendere vano l'assalto di Renzi ...