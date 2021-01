Renzi, la decisione. Crisi di governo e Conte, la scelta del leader di Italia Viva (Di venerdì 15 gennaio 2021) Matteo Renzi torna a parlare. Il leader di Italia Viva: “Se hanno i numeri vince la democrazia parlamentare. Se non li ha si andrà al Quirinale e si fa un altro governo”. Quanto al “M5s è passato da uno vale uno a uno vale l’altro, pur di stare al governo fanno l’accordo con tutti”. Matteo Renzi ha deciso: o lo accettano in tutto e per tutto, oppure andrà all’opposizione di Conte. “Se non ci vogliono, noi non diamo la fiducia, con molta libertà”. Lo dice Matteo Renzi, a Dritto e rovescio, su Rete 4. “Se io sto fuori? Io sto fuori. Se loro hanno i numeri, questa è la democrazia parlamentare che vince. Tanto di cappello. Ma se i numeri non ce l’hanno si andrà al Quirinale e si farà un altro governo”. “Martedì 1, X o 2. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Matteotorna a parlare. Ildi: “Se hanno i numeri vince la democrazia parlamentare. Se non li ha si andrà al Quirinale e si fa un altro”. Quanto al “M5s è passato da uno vale uno a uno vale l’altro, pur di stare alfanno l’accordo con tutti”. Matteoha deciso: o lo accettano in tutto e per tutto, oppure andrà all’opposizione di. “Se non ci vogliono, noi non diamo la fiducia, con molta libertà”. Lo dice Matteo, a Dritto e rovescio, su Rete 4. “Se io sto fuori? Io sto fuori. Se loro hanno i numeri, questa è la democrazia parlamentare che vince. Tanto di cappello. Ma se i numeri non ce l’hanno si andrà al Quirinale e si farà un altro”. “Martedì 1, X o 2. ...

