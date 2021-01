Renzi è chi Renzi fa | Ignazio Marino si toglie i sassolini dalle scarpe a Piazzapulita

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutto come previsto. Tutto come prevedibile.riesce a dare, probabilmente, la visione più concreta di quel che sta accadendo in questi giorni in Italia. La crisi di governo, le ministre fatte dimettere da Matteoe la continua sovraesposizione politica del leader di Italia Viva non sono nulla di nuovo. Anzi, sembrano essere le esatte caratteristiche presenti nel Curriculum Vitae politico dell’ex Segretario del Partito Democratico. E a, l’ex sindaco di Roma si è tolto alcuni(anzi, macigni,). «Non è che conosca molto bene, a livello personale, Matteo. Io penso che in questo momento Matteostia facendo Matteo ...