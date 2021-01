Renzi “Disponibili a discutere senza veti, non voteremo fiducia” (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo sempre detto di essere Disponibili a discutere senza veti e senza impiccarsi a nessun nome perchè secondo me la situazione del Paese è gravissima”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite di Titolo Quinto su Rai3.“Noi saremo nell'arena politica lunedì e martedì. Vedremo che cosa il presidente del Consiglio farà, se arriverà al voto lunedì e martedì. Dipende da quello che dirà. Ci vedremo domenica e ne parleremo con Italia Viva ma se dovessi scommettere oggi su un posizionamento nostro, non possiamo votare la fiducia al presidente del Consiglio dopo quello che è successo” ha continuato Renzi. “Se il presidente del Consiglio farà un intervento come quello che noi immaginiamo” cioè, secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo sempre detto di essereimpiccarsi a nessun nome perchè secondo me la situazione del Paese è gravissima”. Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, ospite di Titolo Quinto su Rai3.“Noi saremo nell'arena politica lunedì e martedì. Vedremo che cosa il presidente del Consiglio farà, se arriverà al voto lunedì e martedì. Dipende da quello che dirà. Ci vedremo domenica e ne parleremo con Italia Viva ma se dovessi scommettere oggi su un posizionamento nostro, non possiamo votare laal presidente del Consiglio dopo quello che è successo” ha continuato. “Se il presidente del Consiglio farà un intervento come quello che noi immaginiamo” cioè, secondo ...

