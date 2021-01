Renzi disponibile a "discutere senza veti e senza impiccarsi a un nome" (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Matteo Renzi non sbarra la strada a un possibile riavvicinamento con la maggioranza e ospite di Titolo Quinto su Rai3 si dice disponibile "a discutere senza veti e senza impiccarsi a nessun nome perché la situazione è gravissima". "Spero che il presidente del Consiglio oggi si sia occupato di vaccini" dopo l'annuncio di Pfizer di ridurre le sue dosi all'Italia, aggiunge il leader di Italia viva, "e non abbia passato il tempo a telefonare ai senatori per arrivare a quota 161 voti in aula". Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - Matteonon sbarra la strada a un possibile riavvicinamento con la maggioranza e ospite di Titolo Quinto su Rai3 si dice"aa nessunperché la situazione è gravissima". "Spero che il presidente del Consiglio oggi si sia occupato di vaccini" dopo l'annuncio di Pfizer di ridurre le sue dosi all'Italia, aggiunge il leader di Italia viva, "e non abbia passato il tempo a telefonare ai senatori per arrivare a quota 161 voti in aula".

GiorgioAntonel1 : RT @Cavalodiritorno: #Bellanova dice che anche #Renzi è disponibile a dialogare per rientrare in maggioranza,non è uno scherzo,vorrebbero r… - fisco24_info : Renzi disponibile a 'discutere senza veti e senza impiccarsi a un nome' : AGI - Matteo Renzi non sbarra la strada… - vittoriodiri : RT @Cavalodiritorno: #Bellanova dice che anche #Renzi è disponibile a dialogare per rientrare in maggioranza,non è uno scherzo,vorrebbero r… - lucialeone70 : RT @Cavalodiritorno: #Bellanova dice che anche #Renzi è disponibile a dialogare per rientrare in maggioranza,non è uno scherzo,vorrebbero r… - ErmannoKilgore : RT @Cavalodiritorno: #Bellanova dice che anche #Renzi è disponibile a dialogare per rientrare in maggioranza,non è uno scherzo,vorrebbero r… -