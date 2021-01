"Renzi, ci rimette la faccia". Striscia, l'indiscreto sulla telefonata di Mattarella. Risposta agghiacciante: "C'è la Boschi..." | Video (Di venerdì 15 gennaio 2021) La telefonata segreta tra Matteo Renzi e Sergio Mattarella. A Striscia la notizia su Canale 5, dopo il profetico "deepfake" del settembre 2019 con il vaffa del fresco fondatore di Italia Viva al premier Giuseppe Conte, il tg satirico di Antonio Ricci tira un altro colpo basso. Il "Renzi" dell'imitatore Dario Ballantini riceve la chiamata allarmata del presidente della Repubblica: "Deve ripensarci, sennò ci rimetterebbe la faccia". "Non si preoccupi - è la Risposta spiazzante dell'ex premier -, noi di Italia Viva c'abbiamo il chirurgo plastico della Boschi, la faccia me la rifanno gratis". E poi dopo aver agganciato per strada la dem Debora Serracchiani, Ballantini-Renzi provoca: "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lasegreta tra Matteoe Sergio. Ala notizia su Canale 5, dopo il profetico "deepfake" del settembre 2019 con il vaffa del fresco fondatore di Italia Viva al premier Giuseppe Conte, il tg satirico di Antonio Ricci tira un altro colpo basso. Il "" dell'imitatore Dario Ballantini riceve la chiamata allarmata del presidente della Repubblica: "Deve ripensarci, sennò cirebbe la". "Non si preoccupi - è laspiazzante dell'ex premier -, noi di Italia Viva c'abbiamo il chirurgo plastico della, lame la rifanno gratis". E poi dopo aver agganciato per strada la dem Debora Serracchiani, Ballantini-provoca: "Non ...

