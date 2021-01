Reithera | il vaccino italiano anti-covid potenzialmente monodose | proseguono i test

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) 100 milioni di dosi del nuovoè una società a Castel Romano nei pressi di Roma che sta sviluppando un nuovocontro il Coronavirus in collaborazione con l’Istituto Spallanzani. Il presidente diAntonella Folgori ha dichiarato che sarà pronto entro l’estate. Francesco Vaia è invece il direttore dello Spallanzani e ha reso noto che sono in produzione ben 100 milioni di dosi delReithea. Si tratta di una qutà ritenuta sufficiente per rendere autosufficiente l’Italia. “Siamo a buon punto” ha chiarito Vaia, è probabile che sarà pronto a giungo o a luglio. Fase 2 e fase 3 devono confermare se sono necessari due dosi o solo una: ecco cosa dice lo Spallanzani Vaia ha ...