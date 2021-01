Regioni a rischio zona arancione e zona rossa: quali cambieranno colore (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dieci Regioni potrebbero diventare zone arancioni a partire da domani. Il governo ha deciso di introdurre parametri più stringenti per classificare le aree regionali e oltre alle nuove zone arancioni, due rischiano di finire in quella rossa. Attualmente sono 5 le Regioni in fascia arancione: Lombardia, Calabria, Sicilia, Veneto ed Emilia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Diecipotrebbero diventare zone arancioni a partire da domani. Il governo ha deciso di introdurre parametri più stringenti per classificare le aree regionali e oltre alle nuove zone arancioni, due rischiano di finire in quella. Attualmente sono 5 lein fascia: Lombardia, Calabria, Sicilia, Veneto ed Emilia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Tra conferme e nuove restrizioni: ecco il Dpcm in vigore da domani | Regioni a rischio zona rossa e arancione, atte… - TgLa7 : #Venerdi nuove #ordinanze. Ad oggi 12 #Regioni a rischio alto. 8 a rischio moderato con 2 in #peggioramento - rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - Francescaponi : RT @intantoticalmii: tutti abbiamo voglia di tornare a scuola ma cazzo siamo in mezzo ad una pandemia globale che di giorno in giorno sta p… - 1993Deku : RT @MediasetTgcom24: Tra conferme e nuove restrizioni: ecco il Dpcm in vigore da domani | Regioni a rischio zona rossa e arancione, attesa… -