Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori: zona gialla, arancione, rossa. Ecco i colori delle regioni a partire dal 17 gennaio gennaio. Tre regioni tornano in zona Rossa, 9 si troveranno in zona arancione, le restanti in zona gialla. Come si vede la stretta del Ministero della Salute si fa più pesante. zona ROSSA: Lombardia Sicilia Provincia Autonoma di Bolzano zona arancione: Abruzzo Friuli Venezia Giulia Liguria Lazio Marche Piemonte Puglia Umbria Valle ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori:, rossa. Ecco i colori delle regioni a partire dal 17 gennaio gennaio. Tre regioni tornano inRossa, 9 si troveranno in, le restanti in. Come si vede la stretta del Ministero della Salute si fa più pesante.ROSSA: Lombardia Sicilia Provincia Autonoma di Bolzano: Abruzzo Friuli Venezia Giulia Liguria Lazio Marche Piemonte Puglia Umbria Valle ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione per Covid-19, in Italia 17.246 nuovi contagi: regione per regione, i casi più preoccupanti Sky Tg24 Italia quasi tutta arancio e due mesi di restrizioni. Bar e impianti sciistici i più penalizzati

Con la nuova stretta solo 6 regioni sono gialle. Lombardia, Sicilia e la Provincia di Bolzano diventano rosse. Confermato il divieto di asporto per i bar dalle 18. Lo sci slitta al 15 febbraio ...

Sanità, Spirlì visita il Gom: “Grande eccellenza, ma grave carenza di personale”

Il presidente della Giunta regionale, Nino Spirlì, ha fatto visita oggi al Grande ospedale metropolitano (Gom) di Reggio Calabria.Accompagnato dal commissario straordinario del Gom, Jole Fantozzi, Spi ...

