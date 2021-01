Regione Lombardia e Bolzano fanno ricorso contro la zona rossa. Fontana: “Punizione che non meritiamo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Regione Lombardia e la provincia di Bolzano annunciano di voler fare “ricorso” contro l’inserimento in zona rossa di entrambi i territori deciso dal ministero della Salute in base all’ultimo monitoraggio dell’Iss. “Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci e invieremo delle accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione. Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole. Tuttavia ritengo fortemente penalizzante questo scenario, che darebbe un colpo devastante a una grossa fetta dell’economia lombarda”, ha spiegato il governatore Attilio Fontana. Altrettanto duro il presidente della provincia altoatesina Arno Kompatscher: “Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmente siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)e la provincia diannunciano di voler fare “l’inserimento indi entrambi i territori deciso dal ministero della Salute in base all’ultimo monitoraggio dell’Iss. “Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci e invieremo delle accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione. Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole. Tuttavia ritengo fortemente penalizzante questo scenario, che darebbe un colpo devastante a una gfetta dell’economia lombarda”, ha spiegato il governatore Attilio. Altrettanto duro il presidente della provincia altoatesina Arno Kompatscher: “Sono rimasto abbastanza sconcertato, visto che attualmente siamo ...

