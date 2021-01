Regione Lazio: circola notizia falsa su posticipo riapertura scuole (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “In queste ore sta circolando un finto comunicato della Regione Lazio in merito ad un ipotetico posticipo dell’apertura in presenza degli Istituti secondari della Regione. Si tratta di una fake news, per la quale verranno informate le autorita’ competenti. La Regione Lazio, come piu’ volte ribadito in questi giorni, da lunedi’ 18 gennaio sull’apertura delle scuole secondarie si atterra’ alla normativa nazionale”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “In queste ore stando un finto comunicato dellain merito ad un ipoteticodell’apertura in presenza degli Istituti secondari della. Si tratta di una fake news, per la quale verranno informate le autorita’ competenti. La, come piu’ volte ribadito in questi giorni, da lunedi’ 18 gennaio sull’apertura dellesecondarie si atterra’ alla normativa nazionale”. Lo comunica in una nota la

Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - RegioneLazio : Dopo aver tutelato le acque del Lago di #Bracciano, vogliamo sostenere il progetto per una pista ciclabile che lo c… - TgLa7 : #Scuola: Regione Lazio, apertura da lunedì secondo norme - rep_roma : Coronavirus, fake news nelle chat dei licei: 'Nel Lazio dad fino al 25 gennaio'. Ma la Regione smentisce: 'Si rient… - giornaleradiofm : Scuola: Regione Lazio, apertura da lunedì secondo norme: (ANSA) - ROMA, 15 GEN - 'La Regione Lazio, come più volte… -