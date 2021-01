Regionali Calabria, Marziale sulla candidatura di De Magistris: “Non siamo riserva indiana” (Di venerdì 15 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – Ha suscitato un serrato dibattito un commento del sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio nazionale sui minori e già garante dei Minori della Regione Calabria, pubblicato sulla propria pagina Facebook, riferito ad una possibile candidatura dell’attuale sindaco di Napoli Luigi de Magistris a governatore della Calabria. Marziale scrive: “De Magistris candidato presidente della Regione Calabria, perché dice che è la sua ‘seconda terra’? Bene! Propongo la mia candidatura a presidente della Regione Calabria perché è la mia ‘prima terra’ alla quale ho dato una terapia intensiva pediatrica, la prima che abbia mai avuto, e 890 interventi sul territorio. Non siamo la riserva indiana di chi si alza per primo”.La reazione degli utenti del social ha registrato 286 commenti e 75 condivisioni. Tra questi sono arrivati apprezzamenti bipartisan da rappresentanti di associazioni, della pubblica amministrazione, cittadini, dalla politica che riconoscono l’impegno professionale e personale di Antonio Marziale. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – Ha suscitato un serrato dibattito un commento del sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio nazionale sui minori e già garante dei Minori della Regione Calabria, pubblicato sulla propria pagina Facebook, riferito ad una possibile candidatura dell’attuale sindaco di Napoli Luigi de Magistris a governatore della Calabria. Marziale scrive: “De Magistris candidato presidente della Regione Calabria, perché dice che è la sua ‘seconda terra’? Bene! Propongo la mia candidatura a presidente della Regione Calabria perché è la mia ‘prima terra’ alla quale ho dato una terapia intensiva pediatrica, la prima che abbia mai avuto, e 890 interventi sul territorio. Non siamo la riserva indiana di chi si alza per primo”.La reazione degli utenti del social ha registrato 286 commenti e 75 condivisioni. Tra questi sono arrivati apprezzamenti bipartisan da rappresentanti di associazioni, della pubblica amministrazione, cittadini, dalla politica che riconoscono l’impegno professionale e personale di Antonio Marziale.

