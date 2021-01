Reddito di cittadinanza 2021: obbligo presentazione Isee entro il 31 gennaio. Istruzioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica entro il 31 gennaio prossimo al fine di poter continuare a percepire il sussidio anche nel 2021. A segnalarlo è l’INPS con il comunicato stampa del 4 gennaio scorso, con cui l’Istituto segnala la necessità di avere l’Isee aggiornato all’anno in corso, in modo da stabilire il diritto o meno del nucleo familiare a percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza. Analizziamo la questione nel dettaglio. >>> Reddito di cittadinanza: sale a 2,8 milioni il numero dei beneficiari Reddito di cittadinanza 2021: presentazione ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) I beneficiari deldisono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unicail 31prossimo al fine di poter continuare a percepire il sussidio anche nel. A segnalarlo è l’INPS con il comunicato stampa del 4scorso, con cui l’Istituto segnala la necessità di avere l’aggiornato all’anno in corso, in modo da stabilire il diritto o meno del nucleo familiare a percepire ilo la Pensione di. Analizziamo la questione nel dettaglio. >>>di: sale a 2,8 milioni il numero dei beneficiaridi...

