I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica entro il 31 gennaio prossimo al fine di poter continuare a percepire il sussidio anche nel 2021. A segnalarlo è l'INPS con il comunicato stampa del 4 gennaio scorso, con cui l'Istituto segnala la necessità di avere l'Isee aggiornato all'anno in corso, in modo da stabilire il diritto o meno del nucleo familiare a percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza. Analizziamo la questione nel dettaglio. >>> Reddito di cittadinanza: sale a 2,8 milioni il numero dei beneficiari

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza Reddito di cittadinanza 2021: obbligo presentazione Isee entro il 31 gennaio. Istruzioni LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Cinquemila euro di reddito di cittadinanza senza requisiti, denunciata donna

