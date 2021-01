Recovery: Pnrr sale di 1 mld, da 222,9 a 223,9 mld (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sale da 222,9 a 223,9 miliardi di euro. E' quanto emerge nell'ultima versione del piano inviata al Palermo. Si tratta di un miliardo in più rispetto alla bozza che era arrivata in Consiglio dei ministri che poi ha approvato il piano. In particolare sale da 68,9 a 69,8 il capitolo 'rivoluzione verde e transizione ecologica' in particolare con il sotto insieme 'Impresa Verde ed Economia Circolare' che sale da 6,3 a 7 mld: ben 700 milioni in più. Inoltre è stato rivisto al rialzo anche il sotto insieme 'Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici' che sale da 29,35 a 29,55 mld (+200 mln). Il capitolo 'Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa', sotto insieme del capitolo 'Digitalizzazione, innovazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (da 222,9 a 223,9 miliardi di euro. E' quanto emerge nell'ultima versione del piano inviata al Palermo. Si tratta di un miliardo in più rispetto alla bozza che era arrivata in Consiglio dei ministri che poi ha approvato il piano. In particolareda 68,9 a 69,8 il capitolo 'rivoluzione verde e transizione ecologica' in particolare con il sotto insieme 'Impresa Verde ed Economia Circolare' cheda 6,3 a 7 mld: ben 700 milioni in più. Inoltre è stato rivisto al rialzo anche il sotto insieme 'Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici' cheda 29,35 a 29,55 mld (+200 mln). Il capitolo 'Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa', sotto insieme del capitolo 'Digitalizzazione, innovazione, ...

