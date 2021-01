Recovery, Pnrr sale a 223,9 miliardi nel testo inviato al Parlamento (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Per uscire da questa crisi e per portare l’Italia sulla frontiera dello sviluppo europeo e mondiale occorrono un progetto chiaro, condiviso e coraggioso per il futuro del Paese” per “ripartire rimuovendo gli ostacoli che l’hanno frenata durante l’ultimo ventennio”. Questa la premessa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Recovery Plan inviato al Parlamento in queste ore e anticipato dall’Ansa. “Il Pnrr è il cardine di questo progetto, ha una strategia chiara e un orizzonte di lungo periodo” sottolinea Conte affermando che “sul piano ci sarà il massimo impegno del governo”. Nell’ultima versione inviata al Parlamento, il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato con i fondi del Next Generation Eu sale a 223,9 miliardi, un miliardo in più ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Per uscire da questa crisi e per portare l’Italia sulla frontiera dello sviluppo europeo e mondiale occorrono un progetto chiaro, condiviso e coraggioso per il futuro del Paese” per “ripartire rimuovendo gli ostacoli che l’hanno frenata durante l’ultimo ventennio”. Questa la premessa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alPlanalin queste ore e anticipato dall’Ansa. “Ilè il cardine di questo progetto, ha una strategia chiara e un orizzonte di lungo periodo” sottolinea Conte affermando che “sul piano ci sarà il massimo impegno del governo”. Nell’ultima versione inviata al, il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato con i fondi del Next Generation Eua 223,9, un miliardo in più ...

