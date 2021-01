Recovery Plan, come rendere effettiva la priorità del Green Deal (Di venerdì 15 gennaio 2021) La tanto lungamente attesa proposta di Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’utilizzo dei fondi di “Next Generation UE”, è stata finalmente approvata dal governo. L’esito finale di questa proposta resta incerto perché è legato agli esiti della crisi di governo, all’esame parlamentare, all’esame della Commissione europea e a quello finale del Consiglio europeo. Nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio, non c’è l’Allegato con le schede progetto, presente nella versione del 29 dicembre scorso, che forniscono informazioni necessarie per comprendere la concreta articolazione delle proposte di questo Piano. In attesa che tali informazioni siano fornite, si può esprimere una valutazione parziale di questo Piano: degli obiettivi generali, della ripartizione delle risorse finanziarie e degli indirizzi progettuali indicati, per buona parte ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) La tanto lungamente attesa proposta di Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’utilizzo dei fondi di “Next Generation UE”, è stata finalmente approvata dal governo. L’esito finale di questa proposta resta incerto perché è legato agli esiti della crisi di governo, all’esame parlamentare, all’esame della Commissione europea e a quello finale del Consiglio europeo. Nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio, non c’è l’Allegato con le schede progetto, presente nella versione del 29 dicembre scorso, che forniscono informazioni necessarie per compla concreta articolazione delle proposte di questo Piano. In attesa che tali informazioni siano fornite, si può esprimere una valutazione parziale di questo Piano: degli obiettivi generali, della ripartizione delle risorse finanziarie e degli indirizzi progettuali indicati, per buona parte ...

lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - CottarelliCPI : In questo momento di grande confusione politica, è utile che il Recovery Plan sia stato approvato. Ci sono cose buo… - CottarelliCPI : Cos’è cambiato nel nuovo Recovery Plan? Ci sono meno incentivi a imprese e famiglie, più investimenti pubblici e at… - cris_strega : RT @ItaliaViva: Sei mesi fa, il 22 luglio, in Parlamento, abbiamo chiesto a Conte di dedicare agosto alla scrittura del Recovery Plan. Per… - miconsentatwitt : Tutto vero, le risorse non devono andare sprecate e non devono essere gestite da un manipolo ristretto di persone.… -