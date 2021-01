Real Madrid, la prima volta di Zidane: non era mai stato sconfitto in campo neutro (Di venerdì 15 gennaio 2021) C'è sempre una prima volta e anche se Zidane avrebbe preferito fosse in un'altra occasione, ecco che il Real Madrid e il tecnico francese si sono dovuti arrendere all'Atletico Bilbao. Come riporta Grecenote Live su Twitter, il noto profilo che raccoglie le statistiche relative al calcio internazionale, la sconfitta dei blancos in Supercoppa spagnola è un fatto davvero inedito sotto la guida del manager transalpino.Infatti, prima di ieri sera, la squadra madrilena non aveva mai perso in un campo neutro da quando Zidane è allenatore e poteva vantare 9 vittorie e 2 pareggi. Anzi, i pareggi stessi erano poi diventati dei successi perché fanno riferimento alle finali di Champions League e Supercoppa del 2016 e 2020 entrambe poi vinte dai ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 15 gennaio 2021) C'è sempre unae anche seavrebbe preferito fosse in un'altra occasione, ecco che ile il tecnico francese si sono dovuti arrendere all'Atletico Bilbao. Come riporta Grecenote Live su Twitter, il noto profilo che raccoglie le statistiche relative al calcio internazionale, la sconfitta dei blancos in Supercoppa spagnola è un fatto davvero inedito sotto la guida del manager transalpino.Infatti,di ieri sera, la squadra madrilena non aveva mai perso in unda quandoè allenatore e poteva vantare 9 vittorie e 2 pareggi. Anzi, i pareggi stessi erano poi diventati dei successi perché fanno riferimento alle finali di Champions League e Supercoppa del 2016 e 2020 entrambe poi vinte dai ...

