Real Madrid, fallimento Bale: nessun rinnovo con il Tottenham, un peso da 30 milioni per i ‘Blancos’ (Di venerdì 15 gennaio 2021) Niente rinnovo per Bale e biglietto di ritorno verso Madrid.Tottenham, Roy Keane e il mistero Bale: “L’ex Real Madrid non è più decisivo come un tempo. Una volta Gareth come Messi e CR7”Per Gareth Bale, il ritorno in Premier League a settembre, con la maglia del Tottenham, che lo lanciò sul palcoscenico del grande calcio, non è andato come si augurava. L'attaccante gallese, nella sua seconda avventura con gli "Spurs" si è impegnato quotidianamente, dimostrando professionalità ed attitudine, fattori che non sono rimasti inosservati dal tecnico portoghese, Josè Mourinho, che ha molto apprezzato la voglia di rimettersi in gioco del centravanti. Come riporta però il tabloid inglese "Times", i presupposti per rinnovare il prestito ... Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nientepere biglietto di ritorno verso, Roy Keane e il mistero: “L’exnon è più decisivo come un tempo. Una volta Gareth come Messi e CR7”Per Gareth, il ritorno in Premier League a settembre, con la maglia del, che lo lanciò sul palcoscenico del grande calcio, non è andato come si augurava. L'attaccante gallese, nella sua seconda avventura con gli "Spurs" si è impegnato quotidianamente, dimostrando professionalità ed attitudine, fattori che non sono rimasti inosservati dal tecnico portoghese, Josè Mourinho, che ha molto apprezzato la voglia di rimettersi in gioco del centravanti. Come riporta però il tabloid inglese "Times", i presupposti per rinnovare il prestito ...

OlimpiaMI1936 : Una notte indimenticabile, attesa da sempre, un'impresa contro il Real Madrid: 80-76! ???? - Eurosport_IT : Milano resiste al parziale del Real Madrid e sbanca il Wizink Center dopo 16 anni: il 2021 inizia col botto per l’… - Italbasket : ?? Impresona Milano! L’ @OlimpiaMI1936 batte il Real a Madrid in una notte storica. Su tutte, abbiamo scelto ques… - ontoxy : RT @Mediagol: #RealMadrid, fallimento Bale: nessun rinnovo con il Tottenham, un peso da 30 milioni per i 'Blancos' - Mediagol : #RealMadrid, fallimento Bale: nessun rinnovo con il Tottenham, un peso da 30 milioni per i 'Blancos'… -