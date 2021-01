Raoul Bova, la confessione: “Ho toccato il fondo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Raoul Bova è uno dei sex symbol della fiction italiana, nonostante si prepari a festeggiare il 50esimo compleanno nel 2021. Non solo attore ma anche regista ed ex nuotatore si risolleva dando sfogo al suo malessere attraverso un libro e nuovi impegni televisivi. Cosa è successo? La morte dei genitori Raoul Bova ha vissuto un connubio di esperienze negative, le quali lo hanno portato “al tappeto”. Nel 2018 ha vissuto la morte del padre mentre solo un anno dopo è scomparsa anche la madre, alla quale era molto legata. Mentre sua madre se ne stava andando però anche le condizioni fisiche di Raoul non erano al massimo dato che si era appena fratturato due ossa della gamba. Come racconta in un’intervista al Corriere della Sera la cosa peggiore è stata proprio il fatto di vivere il dolore fisico ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021)è uno dei sex symbol della fiction italiana, nonostante si prepari a festeggiare il 50esimo compleanno nel 2021. Non solo attore ma anche regista ed ex nuotatore si risolleva dando sfogo al suo malessere attraverso un libro e nuovi impegni televisivi. Cosa è successo? La morte dei genitoriha vissuto un connubio di esperienze negative, le quali lo hanno portato “al tappeto”. Nel 2018 ha vissuto la morte del padre mentre solo un anno dopo è scomparsa anche la madre, alla quale era molto legata. Mentre sua madre se ne stava andando però anche le condizioni fisiche dinon erano al massimo dato che si era appena fratturato due ossa della gamba. Come racconta in un’intervista al Corriere della Sera la cosa peggiore è stata proprio il fatto di vivere il dolore fisico ...

