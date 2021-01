Rally Finlandia 2021: l’Artic Rally si aggiunge al calendario WRC 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il FIA World Rally Championship verrà corso nel Circolo Polare Artico per la prima volta nella storia il mese prossimo, dopo che il promotore WRC ha annunciato l’aggiunta dell’Arctic Rally Finlandia al calendario 2021. Il nuovissimo evento su neve e ghiaccio si svolgerà a Rovaniemi dal 26 al 28 febbraio e sostituirà il Rally di Svezia annullato in precedenza. Rally Finlandia 2021, due round finlandesi quest’anno Con la nuova aggiunta il paese nordico ospiterà due round WRC quest’anno. Il Rally di Finlandia, che si terrà sulle iconiche strade sterrate di Jyväskylä, che si svolgerà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il FIA WorldChampionship verrà corso nel Circolo Polare Artico per la prima volta nella storia il mese prossimo, dopo che il promotore WRC ha annunciato l’aggiunta dell’Arctical. Il nuovissimo evento su neve e ghiaccio si svolgerà a Rovaniemi dal 26 al 28 febbraio e sostituirà ildi Svezia annullato in precedenza., due round finlandesi quest’anno Con la nuova aggiunta il paese nordico ospiterà due round WRC quest’anno. Ildi, che si terrà sulle iconiche strade sterrate di Jyväskylä, che si svolgerà ...

