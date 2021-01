Rally Dakar, Pierre Cherpin non ce l’ha fatta: morto dopo lunga agonia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lutto al proprio nell’ultimo giorno di gare. L’ultimo giorno del Rally Dakar è stato funestato dall’annuncio che il ciclista Pierre Cherpin era morto a causa delle ferite riportate in un incidente durante la settima tappa da Ha’il a Sakaka il 10 gennaio. Dunque, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lutto al proprio nell’ultimo giorno di gare. L’ultimo giorno delè stato funestato dall’annuncio che il ciclistaeraa causa delle ferite riportate in un incidente durante la settima tappa da Ha’il a Sakaka il 10 gennaio. Dunque, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Socialupmag : La storia del Rally più famoso del mondo #ParigiDakar #Raidrally - Eurosport_IT : ?? 1988 - Esordio alla Dakar Rally ?? 2021 - Vince il 14° titolo tra moto e auto Mister Dakar, Stéphane Peterhanse… - motosprint : #Dakar2021, buone notizie per #Santosh: si è svegliato dal coma - FormulaPassion : #Dakar: nei camion successo per il #Kamaz di #Sotnikov - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: 'Mister Dakar' vince ancora: 14° successo per Peterhansel -